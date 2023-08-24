Болгария передаст Украине БТР с броней, которую можно пробить из пулемета

Болгария собирается поставить Украине БТР с броней, которую легко пробить выстрелом из пулемета. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Болгария намерена передать Украине партию БТР со слабой броней, которая может быть пробита пулеметной очередью. Речь идет о БТР-60, которые были выпущены в 1960-е годы, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Колесный бронетранспортер БТР-60 выпуска 1960-х годов является бронетранспортером в основном только по названию», - пишет Экс, напомнив, что эта машина имеет броню толщиной 9 мм, которую может пробить пулеметная очередь.

Готовность Киева принять на вооружение устаревшие БТР говорит о «ненасытности» Украины, резюмировал обозреватель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент Болгарии Радев отказал ему в поставках оружия.

Также сообщалось, что Болгария через посредников отправила Украине оружие на сумму свыше миллиарда долларов. Основными спонсорами поставок выступили США, Великобритания и Польша.

Также стало известно о тайных поставках боеприпасов Болгарии для Украины.

Тем временем Болгария закупала российское топливо, чтобы переправлять его Украине.