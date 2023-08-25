Над московским аэропортом Внуково закрыто воздушное пространство

Небо над двумя московскими аэропортами закрыто, задерживаются прибытие и отправление рейсов. Фото: REUTERS

Воздушное пространство над московским аэропортом Внуково закрыто. Об этом в ночь на пятницу 25 августа сообщили авиационные службы.

Сообщается, что задерживаются прибытие и отправление авиарейсов.

Также сообщается, что вслед за Внуково воздушное пространство закрыто над аэропортом Домодедово.

Накануне в Курской области пограничники посадили разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины при помощи антидронового ружья.

Ранее российская ПВО за сутки сбила 42 украинских беспилотника. Было перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Также сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Пскове завербованного Украиной диверсанта, пытавшегося поджечь релейный шкаф на железнодорожной станции.

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