Военная спецоперация на Украине 25 августа 2023: прямая онлайн-трансляция

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки на Донецком направлении российские войска уничтожили до 125 солдат ВСУ и десяток единиц военной техники Фото: Дмитрий СТЕШИН

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 августа 2023 года.

В Курской области пограничники посадили разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины при помощи антидронового ружья.

Вооруженные силы России поразили штаб украинской армии в районе Красного Лимана, ликвидировав трех офицеров, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Пскове завербованного Украиной диверсанта, пытавшегося поджечь релейный шкаф на железнодорожной станции.

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки на Донецком направлении российские войска уничтожили до 125 солдат ВСУ и десяток единиц военной техники, а также склад боеприпасов.

Российские войска поразили центр принятия решений ВСУ высокоточным оружием. Был нанесен групповой удар оружием морского и наземного базирования.

Видео уничтожения украинского комплекса ПВО С-300ПС опубликовало Минобороны РФ. На видео с разведывательного дрона видно, как украинский комплекс загорается и детонирует.

Российская ПВО за сутки сбила 42 украинских беспилотника. Было перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что командование ВСУ перебросило на Запорожское направление элитную группировку войск «Марун», вооруженную танками Leopard, но большая ее часть уже разгромлена.