Минобороны: пресечена попытка террористической атаки ВСУ над Калужской областью

Средства ПВО сбили украинскую ракету над территорией Калужской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на пятницу 25 августа российские подразделения ПВО пресекли попытку ВСУ совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщает российское Минобороны.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200", - сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства, уточнив, что запущенная ВСУ ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области.

Напомним, воздушное пространство над московскими аэропортами Внуково и Домодедово закрыто. Об этом в ночь на пятницу 25 августа сообщили авиационные службы. Задерживаются прибытие и отправление авиарейсов.

Накануне в Курской области пограничники посадили разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины при помощи антидронового ружья.

Ранее российская ПВО за сутки сбила 42 украинских беспилотника. Было перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 августа 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.