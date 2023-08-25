Развожаев: несколько беспилотников уничтожены в районе мыса Херсонес

В районе мыса Херсонес уничтожены несколько беспилотников. Фото: REUTERS

В районе мыса Херсонес в ночь на 25 августа уничтожено несколько беспилотников. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Беспилотники уничтожены над морем, уточнил чиновник.

"Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", - написал Развожаев в Telegram.

Сообщается, что повреждений гражданской инфраструктуры города не зафиксировано.

Ранее российское Минобороны сообщило, что над Калужской областью средствами ПВО уничтожена ракета С-200, запущенная украинскими военными.

Накануне в Курской области пограничники посадили разведывательный беспилотник Вооруженных сил Украины при помощи антидронового ружья.

Ранее российская ПВО за сутки сбила 42 украинских беспилотника. Было перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

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