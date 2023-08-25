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НовостиПолитика25 августа 2023 20:44

На всей территории Украины шестой раз за день объявлена воздушная тревога

Об этом сообщает украинский сайт оповещений населения
Мария ПАВЛОВА
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины шестой раз за день.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины шестой раз за день.

Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины вечером пятницы 25 августа. Об этом свидетельствуют данные официальной карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно данным карты, режим воздушной тревоги распространяется на все украинские регионы шестой раз за день.

Ранее видео уничтожения минометного расчета ВСУ опубликовало Минобороны РФ. Высокоточный боеприпас навели по выявленной ранее позиции украинских минометчиков.

Также Министерство обороны Российской Федерации в пятницу, 25 августа, опубликовало видео, на котором показано уничтожение бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Тем временем Военно-морской флот (ВМФ) РФ в ночь на пятницу, 25 августа, нанес удар высокоточным оружием по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах украинских войск.

Также сообщалось, что Воздушно-космические силы Российской Федерации и система противовоздушной обороны за сутки уничтожили два самолета Су-25 ВСУ.