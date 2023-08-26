В Киеве и шести регионах Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Киеве в ночь на субботу 26 августа. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации.

Красным цветом на карте обозначены также шесть украинских регионов. Сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях. Также сообщается, что воздушная тревога объявлена в районах ДНР, находящихся под контролем киевских властей.

Напомним, в пятницу 25 августа на всей территории Украины шесть раз звучали сирены воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате обстрела ВСУ в Курской области.

Также сообщалось, что мирный житель погиб при обстреле ВСУ Минерального в ДНР.

Тем временем губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о смерти мужчины, который ранее попал под обстрел Вооруженных сил Украины в деревне Елизаветовка Глушковского района.