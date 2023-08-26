Мятежники в Нигере объявили о высылке посла США

Из Нигера высылают посла США. Фото: REUTERS

Посол Соединенных Штатов в Нигере должен покинуть страну в течение двух суток. Такое заявление сделало правительство, пришедшее к власти в этой стране в результате военного переворота.

«Военный режим дает 48 часов послу США, чтобы уехать», - пишет AFP в субботу 26 августа.

Также сообщается, что из Нигера высылают посла Нигерии.

Накануне мятежники дали послу Франции два дня на то, чтобы покинуть Нигер. После этого МИД Франции заявил, что путчисты не имеют полномочий на высылку посла.

Кроме того, власти Нигера объявили о высылке посла Германии.

Тем временем председатель комиссии Омар Турей заявил, что страны-участницы Экономического сообщества стран Западной Африки не приемлют попытки мятежников сформировать новое правительство в Нигере.

Напомним, 27 июля 2023 года стало известно, что военные Нигера свергли президента страны Мохамеда Базума. Сообщалось, что представители армии выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства, закрытии границ и введении комендантского часа.