НССР Нигерии: Ниамей высылает только посла Франции

В Нигере заявили, что высылают только посла Франции. Фото: REUTERS

Нигер высылает только посла Франции, информация о том, что послы ряда других стран должны покинуть страну в течение 48 часов, является недостоверной. Об этом заявил советник главы Национального совета спасения родины (НССР), сформированного захватившими власть в Нигере военными, сообщает телеканал Al Hadath.

Чиновник заявил, что посол Франции в Нигере Сильвен Итте должен выехать из страны в ближайшие 48 часов и добавил, что власти Нигера не высылали из страны послов США, Германии и Нигерии.

Ранее сообщалось, что мятежники в Нигере объявили о высылке послов США и Нигерии. Кроме того, в СМИ появилась информация, что власти Нигера объявили о высылке посла Германии.

Накануне мятежники дали послу Франции два дня на то, чтобы покинуть Нигер. После этого МИД Франции заявил, что путчисты не имеют полномочий на высылку посла.

Напомним, 27 июля 2023 года стало известно, что военные Нигера свергли президента страны Мохамеда Базума. Сообщалось, что представители армии выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства, закрытии границ и введении комендантского часа.