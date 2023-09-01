Офицер Ледвидж: Украина и Запад обвиняют друг друга в провале под Харьковом

Офицер США Ледвидж: Украина и Запад обвиняют друг друга в провале под Харьковом Фото: REUTERS

Бывший офицер армии США Фрэнк Ледвидж заявил, что успешное продвижение российских войск на Купянском направлении заставило Киев в очередной раз просить помощи у Вашингтона, что вызвало волну недовольства со стороны Запада.

“Украина утверждает, что большее количество западного оружия имело бы решающее значение. <...> Их союзники же говорят, что если бы украинцы применили общевойсковую тактику, которой их обучили, и разместили свои силы по-другому, можно было бы добиться большего прогресса”, — приводит мнение военного издание The Guardian.

Ледвидж считает, что на фоне провалов украинского наступления Владимиру Зеленскому стоит прекратить верить обещаниям президента США Джо Байдена о готовности поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

“В высших правительственных кругах США очень мало желания помочь Зеленскому вернуть Крым”, — резюмировал военный.

Напомним, с самого начала широкомасштабного наступления ВСУ у Киева и союзников возникали разные причины его провала. Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби считал, что медленный темп наступления вызван плохой погодой, а также качественной обороной ВС РФ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба называл основными проблемами нестабильность поставок боеприпасов и тотальное преимущество российской армии в воздухе.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинял в провалах западных партнеров Киева, которые якобы недостаточно быстро вооружали украинскую армию.

А генерал сухопутных войск Польши в отставке Вальдемар Скшипчак объяснял провалы наступления ВСУ недостатком подготовки украинских военных.