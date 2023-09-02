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НовостиВ мире2 сентября 2023 1:23

КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря

Yonhap: КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря

КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря

Фото: REUTERS

Северная Корея произвела пуск крылатых ракет в направлении Желтого моря, сообщает южнокорейские СМИ.

По информации агентства Yonhap, КНДР запустила несколько ракет, параметры их полета не сообщаются. В Южной Корее была объявлена повышенная готовность и усилен контроль за действиями Пхеньяна.

Напомним, в среду, 30 августа, Корейская Народно-Демократическая республика запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

В конце июля Северная Корея произвела пуск двух баллистических ракет. За неделю до этого южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что КНДР запустила одну баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря. Она была запущена из района Пхеньяна.

Между тем США и Южная Корея отрабатывают сценарий превентивного ядерного удара по КНДР.