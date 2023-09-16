Трамп позитивно оценил комментарий Путина об урегулировании украинского кризиса

Трамп заявил, что ему понравились слова Путина о возможности урегулирования украинского кризиса. Фото: REUTERS

Дональд Трамп заявил, что ему нравится комментарий российского лидера Владимира Путина о возможности урегулирования украинского кризиса. Об этом Трамп сказал в интервью NBC News.

Напомним, российский президент заявил, что его не может не радовать намерение Дональда Трампа способствовать разрешению украинского конфликта в случае прихода к власти в США. Об этом Владимир Путин сказал, выступая на ВЭФ.

«Мне нравится, что он сказал это, потому что это означает, что я говорю правильные вещи», - сказал в ответ на это заявление Путина американский политик.

Напомним, Дональд Трамп не раз заявлял о своих возможностях прекратить украинский конфликт за сутки, а действующего президента США Джо Байдена назвал недостаточно компетентным, чтобы способствовать прекращению этого кризиса.

Ранее Трамп отметил, что действия президента США Джо Байдена дали российскому лидеру Владимиру Путину повод для осуждения США.

Также экс-президент США Дональд Трамп заявил, что будет участвовать в президентских выборах без страха тюремного заключения из-за желания спасти страну, которая «катится в ад».