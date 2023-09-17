Минобороны РФ сообщило о перехвате украинского БПЛА над Воронежской областью

Под Воронежем перехвачен украинский беспилотник самолетного типа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство обороны Российской Федерации в воскресенье, 17 сентября, сообщило о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории страны.

Так, около 9:40 по московскому времени в небе над территорией Воронежской области был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

Накануне KP.RU сообщил, что на территории логистического центра в Тульской области упал украинский дрон. Жертв и разрушений на месте не зафиксировано.

Утром 17 сентября на территории РФ были ликвидированы еще несколько вражеских дронов. Так, система ПВО сработала в Домодедовском районе Московской области, а также в Раменском районе и в городском округе Истра. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате падения обломков дронов пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.