Премьер Армении Пашинян обсудил с Блинкеном ситуацию в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном текущую ситуацию в Нагорном Карабахе. О телефонном разговоре двух политиков сообщила пресс-служба кабмина Армении.

В ходе диалога Пашинян и Блинкен подчеркнули недопустимость применения силы и пришли к выводу об использовании международных механизмов для деэскалации ситуации.

Кроме того, у Пашиняна состоялся телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, по итогам которого в Париже потребовали провести срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Карабахе.

Напомним, 19 сентября Баку анонсировал проведение "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе, определив вывод армянских войск с территорий как единственный путь к миру.

МИД России призвал Азербайджан и Армению урегулировать вопросы дипломатическим путем и прекратить боевые действия.