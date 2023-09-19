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НовостиВ мире19 сентября 2023 14:47

Премьер Армении Пашинян обсудил с Блинкеном ситуацию в Нагорном Карабахе

Обе стороны подчеркнули недопустимость применения силы
Дарья ЧИПУРНАЯ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном текущую ситуацию в Нагорном Карабахе. О телефонном разговоре двух политиков сообщила пресс-служба кабмина Армении.

В ходе диалога Пашинян и Блинкен подчеркнули недопустимость применения силы и пришли к выводу об использовании международных механизмов для деэскалации ситуации.

Кроме того, у Пашиняна состоялся телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, по итогам которого в Париже потребовали провести срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Карабахе.

Напомним, 19 сентября Баку анонсировал проведение "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе, определив вывод армянских войск с территорий как единственный путь к миру.

МИД России призвал Азербайджан и Армению урегулировать вопросы дипломатическим путем и прекратить боевые действия.