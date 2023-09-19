Байден: Россия стоит на пути к миру на Украине

Президент США Джо Байден выступает на ГА ООН Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что на пути к миру на Украине стоит Россия.

По мнению Байдена, ответственность за украинский конфликт лежит только на плечах России. Кроме того, как сказал глава Белого дома, только Москва может незамедлительно завершить конфликт.

"Только Россия стоит на пути к миру, потому что цена России за мир - это капитуляция Украины", - заявил Байден.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы сесть за один стол переговоров с Киевом. Для того, чтобы это произошло, Вашингтон должен убедить украинского президента Владимира Зеленского отменить запрет на те самые переговоры.

Глава государства также подчеркнул, что признанное провальным украинское наступление не поможет прекращению боевых действий в рамках выполнения задач специальной военной операции (СВО).