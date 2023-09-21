Алиев и Эрдоган по телефону обсудили завершение операции в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: REUTERS

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу последних событий в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации главы азербайджанского государства.

Телефонный разговор состоялся 20 сентября по инициативе Анкары. Алиев и Эрдоган обменялись мнениями о завершении "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе.

Кроме того, стороны затронули вопросы разоружения некоторых вооруженных формирований в регионе.

Напомним, 19 сентября Баку анонсировал "антитеррористическую операцию" в Карабахе, цели которой, по словам Алиева, были достигнуты за сутки.

Накануне в среду, 20 сентября Министерство обороны России заявило, что Азербайджан и Карабах при посредничестве миротворцев РФ договорились о полном прекращении боевых действий в регионе.

МИД Армении выразил решению о прекращении огня поддержку. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнил, что Ереван не участвовал в этих переговорах между Баку и Карабахом. Тем не менее, в Армении выразили надежду, что контингент российских миротворцев защитит карабахское население.

Ранее военкор KP.RU Александр Коц в большом материале рассказал о причинах и последствиях операции в Карабахе.