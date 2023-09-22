Figaro: Польша нанесла удар по Украине своим отказом в поставке вооружений

Польша нанесла удар по Украине своим отказом в поставке вооружений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша больно ударила по Украине своим отказом в поставке вооружения. Об этом говорится в материале французской газеты Le Figaro.

"Заявление Варшавы стало настоящим ударом для Украины", - сказано в статье. По мнению издания, какими бы ни были причины выхода Польши из списка активно помогающих киевскому режиму стран, такой шаг дорого обойдется украинцам.

Польша была шестой страной по объему поставок вооружений Украине, напомнил автор статьи. Всего поляки подарили Киеву порядка трех миллиардов евро, 820 миллионов из которых были высланы в качестве финансовой помощи. На оставшуюся сумму были закуплены боеприпасы и вооружение.

Напомним, 20 сентября поляки объявили о прекращении поставок вооружений ВСУ, завершая поставки лишь по ранее заключенным контрактам.

KP.RU рассказал, с чем связаны изменения в риторике Варшавы по отношению к Киеву и что будет со спецоперацией дальше в условиях провалившегося наступления ВСУ.