В Польше раскрыли планы Варшавы по эскалации конфликта с Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши заинтересованы в эскалации конфликта с Украиной в преддверии выборов в стране, считает польский политолог Павел Мусялек.

«Избирательная кампания не способствует нормализации отношений. Усталость общества от конфликта и непростая экономическая ситуация в Польше приводят к тому, что у польских политиков нет сильной мотивации для разрешения этого кризиса, наоборот, они заинтересованы в его эскалации», – заявил он изданию Do Rzeczy.

По мнению эксперта, после предвыборной кампании в Польше отношения Варшавы и Киева вряд ли будут прежними. Как отметил политолог, между двумя странами «случилось много нехорошего», и «атмосферы братства» больше нет. Вместе с тем Мусялек не исключил, что хорошие отношения останутся между гражданами Польши и Украины.

Напомним, 20 сентября Варшава объявила о прекращении поставок вооружений Киеву, завершая поставки лишь по ранее заключенным контрактам.

KP.RU разбирался, с чем связаны изменения в риторике Польши по отношению к Украине и что будет со спецоперацией дальше в условиях провалившегося наступления ВСУ.