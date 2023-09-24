Как живут оставшиеся в Карабахе: честный рассказ беженки

Обозреватель Ворсобин сообщил о голоде и отсутствии света в Карабахе Фото: REUTERS

Беженка из Нагорного Карабаха рассказала, как живут те, кто остался в регионе. В беседе с обозревателем KP.RU Владимиром Ворсобиным женщина Елена (имя изменено) призналась, что в селах нет электричества и связи, очень мало продуктов, люди ночуют в погребах и подвалах.

У Елены в Нагорном Карабахе осталась семья, самой ей удалось вырваться, но она не рассказывает, каким образом.

«Мы все там живем на улице. Часть рядом с российскими миротворцами, остальные по погребам и подвалам. Нет электричества, связи. Голод. Очень мало продуктов», - пояснила женщина.

По ее словам, очень большое число людей в регионе числятся пропавшими без вести, многие жители пытаются найти своих близких.

«Это такое горе – не знать, где находится родной человек, жив ли он», - рассказала в слезах беженка.

По ее словам, когда начался обстрел, в школах шли уроки, все в страхе разбежались. С некоторыми селами сейчас нет никакой связи. Они, как говорит Елена, «вообще как будто исчезли».

Елена считает, что в селах Карабаха никого не останется, так как находится там очень опасно.

«В Степанакерте – возможно. Если русские защитят», - добавила беженка.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что переезд жителей Нагорного Карабаха в Армению может произойти, если их проживание в своих домах станет невозможным. На данный момент такая ситуация налицо, уточнил он. По его данным, для переезда жителей Нагорного Карабаха подготовлено 40 тысяч мест.

Тем временем, власти Азербайджана создали специальную правительственную группу для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с интеграцией Нагорного Карабаха.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 19 сентября 2023 года. На следующий день Минобороны РФ сообщило о достижении договоренности о полном прекращении боевых действий в регионе при посредничестве российских миротворцев.