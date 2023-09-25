Канцелярия президента Польши: Варшава прекрасно обойдется без дружбы с Киевом
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Глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявил, что Варшава прекрасно обойдется без дружбы с Киевом и не будет заставлять украинских властей выстраивать добрые отношения.
«Если Украина не захочет дружить с Польшей, если Украина не захочет стремиться к этой дружбе, у нас все будет хорошо», - сказал глава бюро в эфире радиостанции RFM FM
Пшидач напомнил, что Польша состоит в НАТО и в Евросоюзе. «У нас сильная армия … у нас вполне хорошо функционирующая страна. Сегодня Украина находится в беде», - заявил он.
По его словам, Киев «должен заботиться» о поддержке со стороны Варшавы, в также понимать, что не может допустить раскола, поскольку «от этого выигрывает только третий игрок в лице Москвы».
Напомним, Польша, Венгрия и Словакия, как ранее обещали, ввели эмбарго на поставки украинского зерна. Киев в ответ запретил импорт ряда товаров Варшавы и Будапешта.
Польские власти пригрозили, что такие запреты могут привести к прекращению поддержки, а через некоторое время заявили о приостановке поставок оружия Киеву.
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