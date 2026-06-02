Cпецоперация может завершиться уже под конец этого дня. Фото: Александр Река/ТАСС

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила обращение в МВД с требованием проверить интервью Ксении Собчак и блогера Игоря Синяка на предмет пропаганды ЛГБТ*. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Ксения Собчак Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Помимо этого, Мизулина жестко раскритиковала сам факт выхода интервью. По ее мнению, публикация является намеренной провокацией против общества. Отдельное возмущение вызвала дата выхода материала. Ролик опубликовали в День защиты детей. Мизулина убеждена, что Собчак выбрала этот день намеренно, чтобы привлечь максимальное внимание к скандальному контенту.

Тем временем стало известно, что проблемы появились не только у Собчак, но и у известной медийной личности - солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова. По данным Super.ru, артист имеет немаленький долг перед налоговой службой. Он составляет свыше 520 тысяч рублей.

В Кремле сегодня сделали очень важное заявление. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, спецоперация может завершиться уже под конец этого дня, если Украина выполнит одно условие. Владимиру Зеленскому нужно отдать приказ командованию ВСУ вывести всех военных из новых регионов России. И в этот же момент, как уточнил Песков, Москва сразу же закончит бои.

После заявлений Пескова Минобороны РФ сообщило, что войска России нанесли массированный удар по ОПК Киева. Это стало ответной мерой на террористический акт ВСУ в колледже Старобельска, где погибли десятки студентов.

При этом союзники Киева продолжают делать все возможное, чтобы мирные переговоры по Украине не продолжались. Правительство Финляндии решило изъять российские активы на почти 4 миллиона рублей. Эти действия были выполнены по просьбе украинских властей. Исходя из этого, Хельсинки фактически легализовали передачу этих денег киевскому режиму.

*запрещенная в России экстремистская организация