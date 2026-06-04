Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика4 июня 2026 18:44

Путин: РФ заинтересована в реальной ситуации на Украине, а не в оценке Рубио

Путин заявил, что Россия видит реальную ситуацию на Украине и наступление ВС РФ по всей линии боевого соприкосновения
Мария МАМАЕВА
Путин: РФ заинтересована в реальной ситуации на Украине, а не оценке Рубио

Путин: РФ заинтересована в реальной ситуации на Украине, а не оценке Рубио

Фото: REUTERS.

Россия заинтересована в реальной ситуации на Украине, а не в оценке государственного секретаря США Марко Рубио. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с представителями мировых СМИ на Петербургском международном экономическом форуме.

«Вы ссылались на заявление господина Рубио. <...> Кто-то его поддерживает, кто-то атакует. <...> госсекретарь говорит по вопросу внутри страны, но нас интересует реальная ситуация на этом направлении. Как она выглядит?» - высказался президент

Путин заявил, что сейчас Вооруженные силы России наступают по всей линии боевого соприкосновения. При этом на Украине наблюдается катастрофическая нехватка личного состава в рядах ВСУ.

По мнению президента, оптимальным вариантом развития событий вокруг украинского кризиса была бы полная остановка конфликта, а не временное прекращение огня.

Онлайн-трансляция