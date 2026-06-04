Путин: РФ заинтересована в реальной ситуации на Украине, а не в оценке Рубио

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Россия заинтересована в реальной ситуации на Украине, а не в оценке государственного секретаря США Марко Рубио. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с представителями мировых СМИ на Петербургском международном экономическом форуме.
«Вы ссылались на заявление господина Рубио. <...> Кто-то его поддерживает, кто-то атакует. <...> госсекретарь говорит по вопросу внутри страны, но нас интересует реальная ситуация на этом направлении. Как она выглядит?» - высказался президент
Путин заявил, что сейчас Вооруженные силы России наступают по всей линии боевого соприкосновения. При этом на Украине наблюдается катастрофическая нехватка личного состава в рядах ВСУ.
По мнению президента, оптимальным вариантом развития событий вокруг украинского кризиса была бы полная остановка конфликта, а не временное прекращение огня.