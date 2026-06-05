«Допрашивайте меня»: Путин спас немецкого журналиста от ответа на провокационный вопрос

Путин разрешил журналисту из Германии не отвечать на провокационный вопрос Фото: REUTERS.

Президент Российской Федерации Владимир Путин разрешил журналисту из ФРГ не отвечать на провокационный вопрос модератора относительно подготовки Германии к войне. Российский лидер заявил, что тот находится «не на допросе», и предложил допрашивать его самого. Любопытный диалог состоялся на встрече президента с руководителями международных информагентств проходит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В ходе беседы модератор поинтересовался у корреспондента агентства DPA, замечает ли он, что его страна «готовится к войне» и «правда ли она с Россией собирается воевать». В разговор вмешался Владимир Путин.

«Я протестую, вы можете не отвечать. Вы здесь не на допросе. Вы здесь в качестве следователя. Допрашивайте меня», — сказал российский лидер.

Напомним, большое интервью мировым СМИ в рамках Петербургского международного экономического форума стало уже традиционным. Руководители и журналисты мировых агентств и газет смогли задать все интересующие их вопросы.

Так, глава государства отметил, что Украина еще ни разу не видела полноценного применения «Орешника» со стороны ВС РФ. Россия применяла сверхсовременную ракету, но в полном боевом оснащении она использовалась только на полигонах. Украине пока доставались болванки.

Кроме того, Путин назвал два ключевых условия мира на Украине. Речь иде о контроле России над всем Донбассом и заключение сделки по Украине. И эти два условия не противоречат друг другу. Россия, как в очередной раз заявил президент, готова пойти на те компромиссы, которые были озвучены в Анкоридже.

Также президент России заявил, что Украина заинтересована в прекращении огня только из-за того, что российские войска наступают километрами в Запорожской области и на других участках линии боевого соприкосновения.

Вместе с тем, российский лидер подчеркнул, что европейские эксперты отдают себе отчет, что для восстановления украинской экономики необходимы сотни миллиардов евро. Он добавил, что ему известны идеи канцлера ФРГ Фридриха Мерца об ассоциированном членстве Украины. Россия, по словам Путина, не возражает, так как это не имеет к ней отношения.

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