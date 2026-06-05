Путин сделал заявление о боевом применении «Орешника» по Украине

Путин отметил отсутствие боевого применения «Орешника» по Украине Фото: REUTERS.

Новейшая ракетная система «Орешник» ни разу не применялась в полноценной боевой комплектации на Украине. Удары наносились лишь для ее испытаний и отработки. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения «Орешника», — сказал Путин в рамках ПМЭФ-2026.

Как отметил президент, системы типа «Орешника» раньше испытывались исключительно на полигонах. Нынешние пуски по украинской территории стали продолжением испытательной программы, а не полномасштабным боевым использованием. Путин пояснил, что удары наносились по объектам, на которых удобно было зафиксировать результаты работы комплекса.

Путин раскрыл детали проверки последнего удара по укрепрайону: после прилета ракеты беспилотники зафиксировали положение разводящихся блоков в точке попадания, которую глава государства охарактеризовал как «сарай».

По словам Путина, специалисты измерили точность попадания блоков с точностью до миллиметра. Эти данные нужны для будущих решений о полноформатном использовании «Орешника».

Кроме этого, в рамках ПМЭФ Путин сообщил, что российские войска наступают по всей линии соприкосновения. Только за последнее время под контроль взято около 2 440 кв. км в зоне СВО. При этом, по словам президента, полноценного боевого применения «Орешника» на Украине не было ни разу.

Президент РФ также отметил, что киевский режим не хочет мира, так как власть Владимира Зеленского держится только на конфликте. При наступлении мира, по словам Путина, он потеряет власть и окажется за бортом, а затем может попасть под трибунал.

Путин также назвал два ключевых условия мира на Украине. Как отметил президент РФ, это контроль России над всем Донбассом и заключение сделки по Украине не противоречат друг другу.

ВС РФ при этом движутся километрами в Запорожской области и на остальных участках, добавил Путин.

Напомним, что накануне киевский главарь направил в адрес российского главы открытое письмо. Согласно тексту, Зеленский настроен на личные переговоры с Путиным. В свою очередь Кремль ознакомился с письмом киевского главаря и поднял вопрос легитимности власти Зеленского.

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