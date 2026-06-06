Yle: Летевший в Петербург самолет совершил посадку в Хельсинки Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Самолет, следовавший в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Хельсинки-Вантаа рано утром в субботу, а затем продолжил рейс и покинул воздушное пространство Финляндии, пишет "КП-Петербург", ссылаясь на телерадиокомпанию Yle. При этом не уточняет, какой авиакомпании принадлежал борт.

В период с 4 до 10 утра работа аэропорта Пулково была ограничена. Из-за массированной атаки беспилотников на Петербург и Ленинградскую область воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утром в субботу сообщил, что город подвергся масштабной атаке беспилотников. По его словам, три человека после атаки пострадали. Горожане получили легкие ранения. Число сбитых в регионе дронов ВСУ в ночь на 6 июня выросло до 141. Всего средства ПВО за сутки сбили 911 украинских беспилотников над разными регионами России.