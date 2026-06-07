Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство ударами Израиля по Бейруту, нанесенными 7 июня. Его слова в прямом эфире привел корреспондент Fox News Трей Йингст.

"Я этим недоволен", - подчеркнул глава Белого дома.

После ракетных пусков со стороны Ирана по территории Израиля Трамп призвал Тегеран вернуться к дипломатическому урегулированию. Он считает, что дальнейшая эскалация не нужна и Ирану следует возобновить переговоры.

Напомним, израильская армия нанесла удар с воздуха по объекту "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута - Дахии. Позже Иран выпустил восемь ракет в сторону северной части Израиля.

Ранее Трамп назвал ход переговоров с Ираном "очень успешным". Он допускал возможность заключения мирной сделки уже в эти выходные.

Замглавы иранского МИД Казем Гарибабади заявлял, что сроки завершения переговоров по мирному соглашению по-прежнему остаются неопределенными.