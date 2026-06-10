Власти Крыма изменили схему движения поездов с 10 июня: как теперь будут ходить составы

В Крыму начала действовать новая схема движения поездов на фоне атак дронов ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Крымском полуострове с 10 июня начала действовать новая схема движения пассажирских поездов ввели в Крыму с 10 июня. Теперь часть составов теперь будет ходить по полуострову только в светлое время суток. Об этом решении оперативного штаба региона в Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

«В летнем графике движения предусмотрено курсирование 48 пар пригородных поездов (96 поездов), а в дальнем следовании — 14 пар поездов (28 поездов) по 20 маршрутам. Из них 8 пар поездов по 10 маршрутам будут следовать по Республике Крым в светлое время суток, то есть с 5:00 до 23:00», — написал глава Крыма.

Также Аксенов отметил, что ещё шесть пар составов по десяти маршрутам будут доезжать до станции Керчь-Южная. После этого пассажиры буду пересаживаться в автобусы и уже до нужных направлений пересадят на автобусы. И уже на них продолжат путь до нужных направлений, включая Джанкой, Владиславовку и Симферополь.

Такая же схема будет действовать и в обратном направлении. Крымчане и туристы смогут ехать автобусами из Симферополя, Джанкоя и Владиславовки до Керчи, а затем пересаживаться на поезд. Изменения не затронут пригородное железнодорожное сообщение.

Напомним, в ночь на 8 июня глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что украинский дрон ударил по тепловозу пассажирского поезда № 68 Москва - Симферополь. Помощник машиниста погиб, машинист ранен. Пассажиры, к счастью, не пострадали.

Позже стало известно, что в Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов после атаки беспилотника ВСУ на поезд Москва-Симферополь. Людей автобусами развезли на автобусах в Симферополь и Севастополь.

Как отметила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что отсутствие реакции международных организаций на удар украинских военных по поездам в Крыму будет равнозначно соучастию в преступлении.

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