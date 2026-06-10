Пострадавших при атаке дрона ВСУ на пассажирский автобус под Мелитополем нет Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

При атаке пассажирского автобуса беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет пострадавших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Чудом обошлось без пострадавших», - сообщили в оперативных службах.

По предварительной информации БПЛА киевского режима ударил по задней части транспортного средства. Рейсовый автобус получил повреждения.

Также сообщалось, что для атаки на пассажирский автобус 10 июня под Мелитополем ВСУ использовали беспилотный летательный аппарат «Хорнет». Эти дроны оснащены системами машинного зрения и способны самостоятельно находить и атаковать цели.

В свою очередь, Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО за сутки сбили 14 управляемых авиабомб, 4 ракеты большой дальности «Фламинго», а также 766 беспилотников самолетного типа.