Документ на подпись вынес Рубио: в Версале подписали меморандум об остановке конфликта на Ближнем Востоке

Иран и США подписали меморандум об остановке конфликта на Ближнем Востоке

В ночь на 18 июня Соединенные Штаты Америки и Иран подписали Меморандум о взаимопонимании. Это произошло во время ужина в Версале, на который американского лидера пригласил президент Франции Эммануэль Макрон. Документ на подпись Дональду Трампу принес госсекретарь Марко Рубио. Это следует из распространенной пресс-службой американского лидера видеозаписи.

Трамп черным маркером оставил подпись на одном из листов бумаги, можно разглядеть, что на нем более 10 строк текста. Затем Трамп добавил подписанную страницу к другим и вернул Рубио. Участники ужина, включая первую леди Бриджит, сидевшую справа от Трампа, аплодировали.

Когда Марко Рубио уносил подписанный документ, журналисты смогли разглядеть на оборотной стороне последнего листа печатный текст.

Напомним, KP.RU опубликовал полный текст договора, который подписали США и Иран.

Ранее сообщалось, что финальное соглашение между сторонами должно быть подготовлено в течение 60 дней с возможностью продления. США обязуются поэтапно снять ограничения и морскую блокаду, а также вывести войска из приграничных районов. Документ предусматривает немедленное прекращение боевых действий, взаимное уважение суверенитета и отказ от вмешательства во внутренние дела.

Между тем, американская пресса назвала сделку президента США Дональда Трампа с Ираном унижением для Вашингтона. Отмечается, что хозяин Белого дома совершил серьезную ошибку, развязав четырехмесячный конфликт, который велся «безрассудно» и с нарушением закона.

А в России заявили, что объявив о предстоящем подписании мирного меморандума с Ираном, Дональд Трамп дал мастер-класс Европе, как заключать реальные сделки. Главное условие для этого – услышать противника и найти с ним компромисс, который учитывает интересы обеих сторон.

При этом еще во время подготовки соглашения СМИ заявили, что сделка Трампа с Ираном стала ударом для Нетаньяху. Он, инициируя конфликт с Ираном, рассчитывал на совершенно иной финал. По его плану предполагалось, что масштабное давление приведет к смене режима в Тегеране.

Как писал KP.RU, ранее в разговоре с журналистами Трамп заявил о намерении после разрешения конфликта с Ираном сфокусировать внимание на украинском урегулировании.