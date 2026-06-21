На Украине повторно звучит воздушная тревога: слышны взрывы в нескольких регионах

Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена по всей Украине Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

На всей территории Украины уже второй раз за ночь объявлена воздушная тревога. Об этом 21 июня свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Минцифры.

По данным ресурса, сигнал тревоги прозвучал практически одновременно во всех регионах страны примерно в 03:40 по мск.

До этого сигналы воздушной тревоги на Украине уже звучали около 00:52 по мск.

Около 01:47 по мск взрыв прогремел в Сумах на северо-востоке Украины, там же была объявлена воздушная тревога.

В Хмельницкой области на западе Украины также были слышны взрывы.

Кроме этого, взрывы звучали в разных частях Украины еще с вечера 20 июня. Так, около 15:53 по мск звук взрывы раздался в Сумах. Позднее — в Кропивницком, Запорожье, Харькове, Полтаве, Одессе. Взрывы в этих регионах Украины продолжалась примерно до 23:49 по мск.

При этом в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне взрывов поднялся столб дыма. Немногим спустя власти рнеиона ограничили движение по Преображенскому мосту через Днепр. Тогда объезд был организован через новый мост и плотину «ДнепроГЭС».

По сообщению губернатора Евгения Балицкого, часть Запорожской области кратковременно обесточена примерно к 00:14 по мск.

Немногим спустя «Херсонэнерго» проинформировала, что Херсонская область полностью обесточенана фоне нарушений в энергосистеме Запорожской области. Инцидент затронул Скадовский, Алешкинский, Голопристанский, Чаплынский, Каланчакский, Генический и еще 8 муниципальных образований региона.

Тем временем российская армия продолжает достигать поставленных целей в спецоперации. По данным Минобороны, накануне ВКС России уничтожили склад дронов ВСУ в Харькове.

За прошедшие 24 часа силами ПВО РФ были сбиты 740 дронов ВСУ над несколькими российскими регионами. Кроме того, в число пораженных целей вошли 13 авиабомб и два американских снаряда из установок HIMARS.

В свою очередь ВСУ уже значительное время испытывают проблемы с личным составом. Как подчеркивал KP.RU, украинское командование испытывает острый дефицит личного состава для обороны Черниговской области.