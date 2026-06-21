Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика21 июня 2026 1:56

На Украине повторно звучит воздушная тревога: слышны взрывы в нескольких регионах

Воздушная тревога второй раз за ночь была объявлена на всей Украине
Анна ПЕТРОВА
Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена по всей Украине

Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена по всей Украине

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

На всей территории Украины уже второй раз за ночь объявлена воздушная тревога. Об этом 21 июня свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Минцифры.

По данным ресурса, сигнал тревоги прозвучал практически одновременно во всех регионах страны примерно в 03:40 по мск.

До этого сигналы воздушной тревоги на Украине уже звучали около 00:52 по мск.

Около 01:47 по мск взрыв прогремел в Сумах на северо-востоке Украины, там же была объявлена воздушная тревога.

В Хмельницкой области на западе Украины также были слышны взрывы.

Кроме этого, взрывы звучали в разных частях Украины еще с вечера 20 июня. Так, около 15:53 по мск звук взрывы раздался в Сумах. Позднее — в Кропивницком, Запорожье, Харькове, Полтаве, Одессе. Взрывы в этих регионах Украины продолжалась примерно до 23:49 по мск.

При этом в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне взрывов поднялся столб дыма. Немногим спустя власти рнеиона ограничили движение по Преображенскому мосту через Днепр. Тогда объезд был организован через новый мост и плотину «ДнепроГЭС».

По сообщению губернатора Евгения Балицкого, часть Запорожской области кратковременно обесточена примерно к 00:14 по мск.

Немногим спустя «Херсонэнерго» проинформировала, что Херсонская область полностью обесточенана фоне нарушений в энергосистеме Запорожской области. Инцидент затронул Скадовский, Алешкинский, Голопристанский, Чаплынский, Каланчакский, Генический и еще 8 муниципальных образований региона.

Тем временем российская армия продолжает достигать поставленных целей в спецоперации. По данным Минобороны, накануне ВКС России уничтожили склад дронов ВСУ в Харькове.

За прошедшие 24 часа силами ПВО РФ были сбиты 740 дронов ВСУ над несколькими российскими регионами. Кроме того, в число пораженных целей вошли 13 авиабомб и два американских снаряда из установок HIMARS.

В свою очередь ВСУ уже значительное время испытывают проблемы с личным составом. Как подчеркивал KP.RU, украинское командование испытывает острый дефицит личного состава для обороны Черниговской области.