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НовостиВ мире22 июня 2026 20:34

На Аляске разбился вертолёт береговой охраны США, идёт спасательная операция

Специалисты устанавливают причину ЧП
Мария ПАВЛОВА
Вертолёт береговой охраны США разбился на Аляске. Фото носит иллюстративный характер.

Вертолёт береговой охраны США разбился на Аляске. Фото носит иллюстративный характер.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вертолёт Береговой охраны США разбился на Аляске. Об этом информировала пресс-служба американского силового ведомства.

«Береговая охрана США активно реагирует на сообщение о крушении вертолета MH-60 Jayhawk Береговой охраны, произошедшем сегодня в Ситке, штат Аляска», - сказано в релизе, размещённом на сайте этой службы.

Специалисты устанавливают причину катастрофы, уточнили в Береговой охране.

Ранее стало известно о гибели восьми членов экипажа после падения бомбардировщика B-52 в США. Катастрофа случилась в Калифорнии.

Также сообщалось, что в США 14 июня произошла авиакатастрофа. Потерпел крушение легкомоторный самолет. Он разбился вблизи Канзас-Сити. В результате ЧП погибли 11 парашютистов и пилот.

Тем временем самолет ВВС Боливии потерпел крушение, когда совершал гуманитарный рейс между Ла-Пасом и Кочабамбой. Погибли все шесть находившихся на борту.

Напомним, почти новый Boeing 787 рухнул на землю из-за поломки шасси в аэропорту Германии. На борту в тот момент не было пассажиров.