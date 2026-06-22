На Аляске разбился вертолёт береговой охраны США, идёт спасательная операция

Вертолёт береговой охраны США разбился на Аляске. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вертолёт Береговой охраны США разбился на Аляске. Об этом информировала пресс-служба американского силового ведомства.

«Береговая охрана США активно реагирует на сообщение о крушении вертолета MH-60 Jayhawk Береговой охраны, произошедшем сегодня в Ситке, штат Аляска», - сказано в релизе, размещённом на сайте этой службы.

Специалисты устанавливают причину катастрофы, уточнили в Береговой охране.

Ранее стало известно о гибели восьми членов экипажа после падения бомбардировщика B-52 в США. Катастрофа случилась в Калифорнии.

Также сообщалось, что в США 14 июня произошла авиакатастрофа. Потерпел крушение легкомоторный самолет. Он разбился вблизи Канзас-Сити. В результате ЧП погибли 11 парашютистов и пилот.

Тем временем самолет ВВС Боливии потерпел крушение, когда совершал гуманитарный рейс между Ла-Пасом и Кочабамбой. Погибли все шесть находившихся на борту.

Напомним, почти новый Boeing 787 рухнул на землю из-за поломки шасси в аэропорту Германии. На борту в тот момент не было пассажиров.