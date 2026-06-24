Ситуация на границе Белоруссии и Украины обостряется, Румыния готовится к аннексии Молдавии, перебоев с керосином в авиакомпаниях РФ нет: главные события 24 июня

Васильев сообщил об обострении ситуации на границе Украины и Белоруссии. Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

Ситуация на границе Украины и Белоруссии начала обостряться, заявил 24 июня, в среду, председатель постоянного совета ОДКБ Виктор Васильев на Петербургском международном юридическом форуме.

Он указал на рост напряженности на этом направлении и отметил, что происходящее серьезно беспокоит структуры безопасности. В ОДКБ считают, что ситуация требует пристального наблюдения со стороны спецслужб.

«Слышим последние заявления киевского режима в отношении Белоруссии. Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться, а пролеты украинских БПЛА на территорию России становятся практически ежедневной практикой», — подчеркнул Васильев.

Пока на восточных рубежах нарастает напряженность, на юго-западе Европы зреет другой геополитический сдвиг. Парламент Румынии 24 июня одобрил законопроект об объединении с Молдавией.

Решение было принято нижней палатой, несмотря на отрицательные отзывы правительства и профильных комиссий. Документ внесли еще в феврале, но он прошел через механизм «молчаливого принятия»: по регламенту, не рассмотренные за 45 дней проекты считаются одобренными автоматически.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти Румынии официально запустили подготовку аннексии его страны, и призвал Кишинев дать жесткий ответ.

«Власти Румынии — Палата депутатов — официально допустили начало процедур по подготовке аннексии Республики Молдова. Ожидаем реакции со стороны Кишинева», — написал Додон в Telegram.

Он предупредил, что уклонение от ответа будет расценено как предательство, а молчаливое одобрение территориальных претензий — как позор для руководства.

Тем временем в Екатеринбурге неизвестные обстреляли два автобуса, один человек пострадал. Информацию о происшествии подтвердили в УМВД России по Екатеринбургу.

«Информация о происшествии поступила в отдел полиции №12. Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту», — отмечается в ведомстве.

Предположительно, вандалы обстреляли автобусы из пневматики, в результате чего в окнах появились трещины. Следователи работают на месте, собирая доказательства.

На международной арене продолжаются дипломатические маневры. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая 24 июня на форуме «Примаковские чтения», сообщил, что Запад требует от Москвы дополнительных уступок по Украине, которые не были оговорены изначально.

Он напомнил, что встреча на Аляске завершилась предварительными договоренностями о прекращении огня и запуске переговорного процесса. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф привез в Москву конкретные предложения, Владимир Путин взял их в проработку и на встрече с американским лидером согласился с инициативами, пошел на определенный компромисс.

Однако теперь, по словам Лаврова, американские партнеры заявляют, что предложенный вариант не срабатывает, и просят о новых уступках. Глава МИД подчеркнул, что Россия изначально не уступала позиции, а лишь согласилась на временное прекращение огня и переход к широкому диалогу.

И наконец, 24 июня стало известно, что российские авиакомпании выполняют рейсы стабильно, проблем с авиатопливом в стране нет. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев в интервью для программы «Вести».

«Пока все работают по расписанию, все летает», — сказал Савельев, закрыв тему с авиатопливом в стране.