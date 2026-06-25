Суд вынес приговор по делу о торговле младенцами в России

Многодетные матери получили 4,5 года условно по делу о торговле младенцами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд вынес приговор по резонансному делу о торговле младенцами. Фигурантки — многодетные матери Наталья Патока и Юлия Логинова — приговорены к 4,5 годам лишения свободы условно с освобождением от наказания в связи с деятельным раскаянием. Супруг Патоки Николай получил 3 года условно, также освобожден от наказания.

Всего к ответственности привлечены 19 человек. Остальным фигурантам назначены сроки от 3 до 3,5 лет условно. Наибольшее наказание — 5 лет 3 месяца условно — получила Наталья Душкина.

Логинову задержали осенью 2023 года. Женщину заподозрили в том, что при оформлении пятерых новорожденных она сознательно искажала данные в госорганах, выдавая чужих детей за своих биологических.

Вслед за ней под стражу взяли Патоку, близкую знакомую Логиновой. Ей инкриминировали пособничество. По версии следствия, она не менее двух раз участвовала в незаконной схеме.

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