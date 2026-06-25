"Передайте своему": Лукашенко предупредил Украину после угроз в адрес Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко Фото: REUTERS.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что после угроз Владимира Зеленского в адрес республики в Минске состоялась встреча с представителями Киева. Он предупредил Украину о последствиях эскалации.

После атаки на автобус, в котором находились юные белорусские футболисты, Зеленский заявил о якобы находящейся у границы технике, координирующей действия беспилотников. Он потребовал "выключить установки", пригрозив в противном случае действиями ВСУ.

"На этом месте недавно были представители Зеленского, прямо сказал: "Ребята, вы передайте своему: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в конфликт, то он должен понимать, что качество конфликта мгновенно изменится", - сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, в ответ ему сообщили, что Украина осознает последствия вовлечения Беларуси в боевые действия. Он отметил, что на приграничных территориях в основном находятся подразделения территориальной обороны ВСУ, которые не стремятся к конфликту с белорусами.

Президент подчеркнул, что Минск придерживается миролюбивой позиции и не заинтересован в эскалации. Вместе с тем он заявил, что Беларусь будет оставаться рядом с Россией, поскольку считает это неизменным принципом своей политики.

Лукашенко призвал Киев сосредоточиться на переговорах и поиске договоренностей, а не на взаимных угрозах и резких заявлениях. По его словам, республика выступает за мирное урегулирование.

Напомним, 17 июня ВСУ нанесли удар БПЛА по автобусу, в котором находились юные белорусские футболисты. В результате погибла сопровождающая спортсменов беременная женщина, пострадали восемь человек.

Позже следственный комитет РФ привлек к уголовной ответственности в качестве обвиняемых Бровди и Иващенко по делу об атаке на автобус с детьми из Беларуси. Следствие также установило личности трех украинских военнослужащих, которые являются непосредственными исполнителями атаки на автобус.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что заказчики атаки на автобус с белорусскими детьми в Брянской области известны. Они объявлены в международный розыск и заочно будут арестованы в самое ближайшее время.