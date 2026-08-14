Лавров: Россия сама определит цели для ответа на пиратство Западных стран Фото: REUTERS.

Российская Федерация вправе сама определять цели для симметричного ответа на пиратство западных стран. Целью станут морские суда, действующие в интересах государств, которые сделали разбой частью своей официальной политики. Об этом в интервью «Вестям» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Президент РФ Владимир Путин очень четко, выдержанно сказал о том, что мы будем на этот разбой, на это пиратство отвечать зеркально. Но не обязательно в тех же акваториях, где вот эти вот новоявленные миротворцы будут вершить свое беззаконие. Мы будем выбирать цели сами», - подчеркнул дипломат.

Лавров уточнил, что целью станут морские суда, действующие в интересах государств, которые фактически сделали разбой частью своей официальной политики. Окончательное решение о формате воздействия на такие корабли будет принимать исключительно Москва, уточнил он.

Ранее Путин назвал попытки западных стран препятствовать проходу российских торговых судов актами пиратства и разбоя. Глава государства подчеркнул, что Москва будет вынуждена отвечать зеркально, если такие ограничения начнут реализовываться на практике.

Сообщалось, напомним, что Соединенные Штаты Америки продали два танкера, якобы связанные с Россией, на металлолом компании по переработке. Их направят в город Аланг в Индию. Но с утилизацией даже конфискованных судов возникли сложности. Банки, страховщики и поставщики услуг неохотно вступали в контакт по этому вопросу, хотя утилизацию суд одобрил, а Минфин США предоставил необходимые исключения.

В июне британские власти собирались реализовать около 100 тонн российской нефти марки Urals с танкера Smyrtos, задержанного в июне. По мнению Лондона, танкер якобы связан с «теневым флотом» РФ. Вырученные средства планируется направить на поддержку Украины.

Чем могут обернуться последние заявления Москвы испуганные европейцы поняли сразу. Потому уже 13 августа стало известно, что Великобритания хочет восстановить контакты с российским военным руководством, чтобы избежать инцидентов и предотвратить прямые боевые действия.

Впрочем, заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко отметил, что МИД России неизвестно об инициативе Великобритании возобновить военные контакты с Москвой.