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НовостиПолитика15 августа 2026 3:14

Предприятие под Самарой атаковали ракетой, идет работа оперативных служб

Губернатор Федорищев сообщил о последствиях вражеской атаки на Самарскую область утром 15 августа
Анна ПЕТРОВА
Промышленное предприятие в Самарской области подверглось ракетному удару

Промышленное предприятие в Самарской области подверглось ракетному удару

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области ракетный удар был нанесен по промышленному предприятию. Об этом проинформировал губернатор Вячеслав Федорищев.

«Враг нанес ракетный удар по нашему промышленному предприятию. Сформирован оперативный штаб. На местах работают все экстренные службы», — написал Федорищев в «Максе».

Данные о последствиях и пострадавших уточняются.

Этой ночью силы ПВО продолжают защищать воздушной пространство регионов РФ от вражеских налетов дронов. Так, над Севастополем были сбиты пять беспилотников. На подлете к Москве ликвидировали семь БПЛА.

Кроме этого, украинские беспилотники атаковали сельхозпредприятие в Пензенской области. В результате инцидента на территории предприятия возник пожар, пострадавших нет.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Киев использует БПЛА и разведданные НАТО для атак на гражданскую инфраструктуру в Азово-Черноморской акватории.