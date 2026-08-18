МИД Германии принял к сведению слова Лаврова о жестком ответе Москвы Фото: REUTERS.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что приняло к сведению слова главы МИД России Сергея Лаврова об усилении ответных действий Москвы в отношении западной поддержки Украины.

Представителя немецкого внешнеполитического ведомства уточнил в комментарии для газеты Welt: "Мы принимаем их [слова Лаврова] к сведению".

Ранее Лавров сообщил, что Россия не намерена опускаться до методов, которые применяет Киев. Однако Москва будет действовать более жестко для уничтожения инфраструктуры и каналов, обеспечивающих украинскую военную систему.

Министр отмечал, что Украина на фоне потери территорий перешла от безысходности к откровенно террористическим методам. По словам Лаврова, киевский режим продолжает терять позиции в зоне боевых действий.

Глава МИД РФ подчеркивал, что линия НАТО по вооружению Украины закончится поражением западных стран в их гонке за собственным превосходством. Он добавил, что Запад лукавит, когда говорит об отсутствии противостояния с Россией.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Киев регулярно просит у Запада оружие. Он уточнил, что передача Украине новых вооружений со стороны НАТО не помешает России продолжать спецоперацию до достижения ее целей.

Замгендиректора производителя дрондетекторов "Тень" Дмитрий Садовник сообщал, что Североатлантического альянса используют Украину как полигон для тестирования системы искусственного интеллекта при использовании в ударных беспилотниках ВСУ.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник подмечал, что Украина стремится втянуть Европу в прямое противостояние с Россией. Он назвал это давней стратегией киевского режима. Однако у европейцев уже сформировался интуитивный иммунитет.

Как сообщал KP.RU, спецоперация проводится Россией для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на Украине. Песков уточнял, что Москва не может допустить размещение иностранного контингента на украинской территории.

Контакты по Украине сохраняются, однако полноформатных переговоров в настоящее время нет. Президент РФ Владимир Путин подмечал, что противники заинтересованы в том, чтобы не допустить продвижения дипломатических усилий.