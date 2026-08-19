В Москве произошел сбой электроснабжения: власти назвали причину блэкаута

В ряде районов Москвы было временно отключено энергоснабжение Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В ряде районов Москвы произошло кратковременное отключение электроснабжения из-за технологического переключения источников питания. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Кратковременные перебои с электроснабжением произошли в нескольких районах Москвы и Подмосковья. В столице отключения затронули отдельных потребителей в Хамовниках, Замоскворечье, Даниловском и Гагаринском районах.

В районе станции метро "Ленинский проспект" из-за сбоя была проведена эвакуация посетителей крупного торгового комплекса. Также временно остановилось движение трамваев.

Произошел сбой на Калужско-Рижской линии Московского метро. Интервалы между поездами увеличивались примерно до 10 минут. Ограничения были связаны с проверкой инфраструктуры, после чего движение восстановили в штатном режиме.

В Подмосковье из-за повреждения электросетевого оборудования введен особый режим работы в Павлово-Посадском филиале "Мособлэнерго". Без электричества временно остались жители городских округов Ликино-Дулево и Орехово-Зуево.

Отключение затронуло 109 трансформаторных подстанций. Без света остались более 10 тысяч человек. Для восстановления подачи электроэнергии привлечены аварийные бригады. В настоящее время энергоснабжение восстановлено.

Ранее KP.RU сообщал, что в ночь на 18 августа средства противовоздушной обороны и отразили массированную атаку беспилотников на Московскую область. По словам губернатора Андрея Воробьева, было уничтожено более 150 дронов.

В Раменском в результате падения беспилотника на частный дом пострадала 10-летняя девочка. Ребенок получил осколочное ранение кисти и был госпитализирован. В Богородском округе пострадали два частных дома, одному из жителей потребовалась медицинская помощь.

В Коломне ранения получил 27-летний мужчина. Также повреждения зафиксировали у здания ЗАГСа, магазина и окон жилого дома. В деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом, также произошло возгорание кровли многоквартирного здания.