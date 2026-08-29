Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев Фото: REUTERS.

Мобилизация в России не планируется. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев уточнил, что российская армия располагает достаточным количеством военных, добровольно заключающих контракты.

"Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт, делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений", - сказал она на Фестивале новых медиа.

Медведев назвал сообщения о якобы готовящейся мобилизации в России информационной кампанией Киева. По его мнению, украинские власти распространяют подобные слухи, чтобы получить политические и информационные дивиденды.

Говоря о ситуации с мобилизацией на Украине политик подчеркнул, что киевский режим сталкивается с нехваткой добровольцев и прибегают к принудительным мерам. Именно этим он объяснил появление в информационном пространстве слухов о мобилизации в России.

Медведев затронул тему государственного суверенитета. Он отметил, что Россия обладает полной независимостью в принятии решений благодаря своей силе. Однако далеко не все государства обладают полной самостоятельностью.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва считает провокационным заявление секретаря Совбеза Армении Алена Симоняна о то, что республика готова принять "новую волну российских граждан", которые якобы стремятся избежать участия в боевых действиях.

Дипломат подметила, что нынешние комментарии говорят о стремлении властей Армении заручиться поддержкой Запада и Киева. По ее словам, сообщения о якобы возможной новой мобилизации в России уже неоднократно опровергались официальными представителями.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя также отвергал необходимость массовой мобилизации в России. Он уточнял, что у страны отсутствует потребность в наборе военнослужащих.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Владимир Зеленский при поддержке европейских стран пытается дестабилизировать обстановку в России с помощью террористических методов, нацеленных на гражданскую инфраструктуру.