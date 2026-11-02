ЦИК Болгарии озвучил предварительные итоги президентских выборов: кто стал победителем

ЦИК Болгарии: Илияна Йотова побеждает на выборах после подсчета 98,4% голосов. Фото: IMAGO/Matrix Images / Vassil Don/GLOBAL LOOK PRESS

Действующий болгарский президент Илияна Йотова и кандидат на должность вице-президента Кирил Вылчев побеждают на президентских выборах в Болгарии с 57,6% голосов после обработки 98,43% протоколов. Об этом сообщает ЦИК Болгарии.

Отмечается, что Йотова набирает 57,63% голосов, а Гюров - 39,4%. По данным на 04.00 мск, обработаны 98,43% протоколов.

Болгарский политик Андрей Гюров, проигравший на президентских выборах в этой стране, признал своё поражение. Он поблагодарил граждан, принявших участие в голосовании и поздравил победителей выборов.

Отметим, второй тур президентских выборов прошел в Болгарии в воскресенье, граждане страны выбирали одного из двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов в первом туре.

Илияна Йотова стала первой в истории Болгарии женщиной-президентом после отставки с поста главы государства Румена Радева. Будучи вице-президентом, она заняла эту должность автоматически. Теперь Йотова стала ещё и первой женщиной-президентом, победившей в ходе выборов.

Накануне голосования, напомним, кандидат в президенты Болгарии Илияна Йотова заявила о необходимости сделать страну дипломатическим каналом в диалоге с Россией. Занимающая пост президента после отставки Румена Радева, призвала государство играть сильную роль в качестве связующего звена.

До этого Йотова заверяла, что Болгария будет работать над достижением мира на Украине. Страна готова оказать сторонам конфликта поддержку. Глава государства отметила, что страна выступает за мир. По ее мнению, «все» в Европе желают прекращения конфликта.

А в августе этого года после инцидента с украинским беспилотником, который взорвался на территории Болгарии, Илияна Йотова заявила о необходимости дипломатического решения конфликта на Украине. По ее словам, София должна сама участвовать в поиске путей к мирному урегулированию. При этом ЧП в стране она связала с продолжающимися боевыми действиями.

Ранее власти Болгарии заявили о намерении прекратить поставки оружия Украине. Министр обороны страны Димитар Стоянов тогда призвал искать дипломатический путь завершения конфликта. Он также отметил, что дальнейшее накопление вооружений не приведет к его разрешению.