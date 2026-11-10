Небензя: Буданов* общался на русском языке с украинцами с под Киевом. Фото: MFA Russia/Globl Look Press

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* во время скандала в Петропавловской Борщаговке под Киевом общался с местными жителями на русском языке. На это указал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе Организации.

«Забыли о своей наносной украиноязычности и пытались увещевать возмущённых жителей на русском языке» — заявил Небензя.

Как отметил дипломат, для большинства жителей Киева русский язык является родным. Однако нынешнее руководство Украины пытаются запретить его использование, несмотря на реальную языковую ситуацию в Незалежной.

2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом обнаружили дом, где незаконно удерживали и пытали людей. Пыточную, по словам дипломата, организовали представители 1-го корпуса нацгвардии Украины «Азов»**.

После того как у здания собрались протестующие местные жители, на место прибыл Буданов* и на русском языке объяснял украинцам, что таких домов в стране много. После глава администрации Владимира Зеленского признал нарушение языкового законодательства при спасении людей из пыток и согласился заплатить штраф. Причем военкор «Комсомольской правды» Александр Коц указал, что в инциденте с пыточными почему-то обратили внимание только на русский язык русофоба, остальное властей не смутило, включая пытки людей.

Ранее украинские медработники обратились к уполномоченной по защите государственного языка на Украине Елене Ивановской с заявлением, что они не хотят помогать русскоговорящим пациентам. Омбудсмен поддержала украинских медиков, чем вызвала новый скандал.

Ивановская заявила, что вскоре на Украине будет запрещен весь русскоязычный контент — и музыкальный, и литературный, и любой иной.

На это заявление чиновницы отреагировали в Британии. Там отметили, что тотальный запрет на книги, фильмы песни и многое другое на русском языке говорит о том, что Украина является нацистским государством. Эксперты напомнили, что на Украине и сегодня русский язык родной для более чем трети населения страны.

* физическое лицо, признанное Минюстом террористом и экстремистом.

**«Азов» — организация признана террористической и запрещена на территории России.