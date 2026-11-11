Названо время продолжения переговоров в Абу-Даби 11 ноября

Переговоры в Абу-Даби продолжатся 11 ноября в 11:00 мск Фото: REUTERS.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов продолжатся 11 ноября в 11:00 мск (12:00 по местному времени). Об этом сообщил источник ТАСС.

«Переговоры сегодня начнутся в 12», — сказал собеседник агентства.

Напомним, в первый день диалога на переговорах обсуждалось сразу несколько тем. В частности, был затронут вопрос украинского конфликта. Но важно учитывать, что стороны стремились обсудить гарантии безопасности.

В США сообщили, что Вашингтон требует места для Европы на мирных переговорах по Украине. Посланники Дональда Трампа — его зять Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф — «оказывают давление на Россию», чтобы та позволила европейцам присоединиться к следующему раунду переговоров.

В Кремле прямо заявили, что участие европейских представителей в этих переговорах невозможно, поскольку речь идёт о согласованном трёхстороннем формате. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у американцев и украинцев есть собственные каналы коммуникации с европейцами, но сама встреча пройдёт без них.

В Абу-Даби проходят переговоры о мире России, США и Украины. Сайт KP.RU сообщил об итогах первой встречи и продолжении консультаций 11 ноября