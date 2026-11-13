«Всегда готов»: Макрон предложил себя в качестве переговорщика с Россией по Украине

Макрон заявил о готовности представлять Европу на переговорах с РФ по Украине. Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности лично представлять Европу на переговорах с Россией по украинскому урегулированию. Об этом сообщает Le Figaro.

«Я всегда готов заниматься этими вопросами», - так глава Пятой республики ответил на вопрос журналистов о том, готов ли он представлять Европу на переговорах с Москвой. По его словам, европейцы должны взять инициативу в диалоге с Россией.

Вместе с тем, издание обратило внимание на то, что внутри Евросоюза нет единого мнения относительно переговорщиков с Россией от Европы. Так, глава дипломатии ЕС Кая Каллас продолжает транслировать жесткую позицию, настаивая на условиях, которые в Москве называют неприемлемыми. На фоне заявлений Макрона о готовности к диалогу Каллас фактически блокирует пространство для компромиссов, поддерживая идею изъятия российских активов для кредитов Киеву.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что эстонские власти призывают руководство Евросоюза назначить главу евродипломатии Каю Каллас и председателя Евросовета Антониу Кошту представителями объединения на переговорах по Украине.

В МИД России уже высказывались о желании Европы занять место за столом переговоров по ситуации на Украине. Как отметила представитель ведомства Мария Захарова, для начала государствам ЕС нужно «привести в порядок». Ведь никто не хочет вести переговоры с теми, кто по уши увяз в крови и грязи.

При этом на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые 12 ноября прибыли в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, российский лидер заявил, что Россия никогда не была против того, чтобы вести диалог с Европой. И никогда не прерывала его.

Нечто определенное относительно кандидатов на переговоры от Европы сообщил 12 ноября премьер-министр Ирландии Михол Мартин. По его словам, страны Евросоюза обсудят кандидатуру переговорщика с Россией на неформальном саммите в Дублине 13 ноября. При этом европейским странам еще предстоит согласовать общую позицию относительно будущих переговоров с Россией.