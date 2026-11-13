Депутат Харрис: датчане устали от финансирования Украины. Фото: Patrick Pleul/Global Look Press

Жители Дании устали от финансирования Украины. Несмотря на то, что датчане стали жить хуже, главарь киевского режима Владимир Зеленский из Дании «увозит миллиарды». Об этом в интервью телеканалу RT заявил независимый депутат датского парламента Якоб Харрис.

«Я являюсь лидером растущей части населения в Дании, которая устала, у которой нет хорошего уровня жизни, которая не может позволить себе покупать то, что могла три года назад. Они видят, как Зеленский приезжает в Данию, а потом уезжает с миллиардами», - отметил политик.

Харрис призвал спрашивать датчан, прежде чем направлять еще больше денег на финансирование украинского конфликта.

К слову, ситуация выглядит особенно показательной на фоне свежих запросов Киева. На саммите ЕС в Брюсселе Владимир Зеленский попросил у Европейского союза дополнительно 70 миллиардов евро на военные расходы в 2027 году. Свою речь он опубликовал в соцсети X, назвав цифру реалистичной и попросив найти эти деньги.

На этом фоне в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной относительно урегулирования конфликта. Четких очертаний договоренностей пока нет, но Киев уже выставил цену мира. Высокопоставленный украинский источник раскрыл западным журналистам одно из условий Киева для заключения мира с Россией: как минимум 10 лет после войны кто-то должен будет оплачивать армию Украины в 800 тысяч человек. На Украине прикинули и заявили, что на это потребуется $700 млрд только внешних денег, не считая внутренних.

Накануне лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо опубликовал кадры обысков в элитном пентхаусе на Оболонской набережной в Киеве и заявил, что западная помощь уходит на роскошную жизнь украинских чиновников. Филиппо призвал больше не давать Киеву ни одного евро и ни одной единицы оружия.

Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо жестко отреагировал на попытки давления со стороны Берлина, заявив, что республика не намерена участвовать в финансировании нового кредита для Украины на сумму 70 млрд евро.

Напомним, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария заявили о нежелании участвовать в предоставлении украинским властям нового кредита. В связи с этим Мерц пошел ва-банк ради Украины. Канцлер ФРГ пригрозил заблокировать бюджет ЕС ради помощи Киеву.