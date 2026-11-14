Небо над США снова открыто: власти сняли запрет на вылеты самолетов

США сняли запрет на вылеты самолетов после масштабного сбоя Фото: REUTERS.

Федеральное управление гражданской авиации США сняло запрет на вылеты самолетов из аэропортов по всей стране. Об этом говорится в уведомлении ведомства.

Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что сбой в работе авиаоборудования и последовавшая за ним приостановка рейсов не представляли угрозы для жизни людей.

Инцидент не привел к возникновению опасной ситуации для пассажиров и других граждан. При этом Маллин подчеркнул, что причиной перебоев не стала кибератака.

Напомним, что массовые ограничения на авиаперевозки были введены после технического сбоя в работе сетевого маршрутизатора в аэропорту Мидуэй. Неполадки затронули системы управления воздушным движением и привели задержкам более 7 тысяч рейсов.

На фоне произошедшего президент США Дональд Трамп предположил, что причиной неисправности могло стать устаревшее оборудование. Возникшие перебои затронули и спортивную сферу. Команды НБА и НХЛ не могли добраться до городов проведения матчей.