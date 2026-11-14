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НовостиВ мире14 ноября 2026 2:05

Небо над США снова открыто: власти сняли запрет на вылеты самолетов

США сняли запрет на вылеты самолетов после масштабного сбоя
Мария ПАНЮТИНА
США сняли запрет на вылеты самолетов после масштабного сбоя

США сняли запрет на вылеты самолетов после масштабного сбоя

Фото: REUTERS.

Федеральное управление гражданской авиации США сняло запрет на вылеты самолетов из аэропортов по всей стране. Об этом говорится в уведомлении ведомства.

Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что сбой в работе авиаоборудования и последовавшая за ним приостановка рейсов не представляли угрозы для жизни людей.

Инцидент не привел к возникновению опасной ситуации для пассажиров и других граждан. При этом Маллин подчеркнул, что причиной перебоев не стала кибератака.

Напомним, что массовые ограничения на авиаперевозки были введены после технического сбоя в работе сетевого маршрутизатора в аэропорту Мидуэй. Неполадки затронули системы управления воздушным движением и привели задержкам более 7 тысяч рейсов.

На фоне произошедшего президент США Дональд Трамп предположил, что причиной неисправности могло стать устаревшее оборудование. Возникшие перебои затронули и спортивную сферу. Команды НБА и НХЛ не могли добраться до городов проведения матчей.