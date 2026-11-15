Бывший глава Nvidia Дженсен Хуанг Фото: REUTERS.

Бывший глава Nvidia Дженсен Хуанг рассматривает возможность возвращения на должность гендиректора компании. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на несколько источников.

Хуанг уже обсуждал такую перспективу с близкими доверенными лицами. По данным газеты, сторонники экс-руководителя формируют группу поддержки из топ-менеджеров Кремниевой долины.

Один из соратников Хуанга уточнил, что сторонники хотят добиться его возвращения на пост главы Nvidia и заручиться поддержкой американской администрации.

Ранее компания объявила об уходе Хуанга с постов президента и генерального директора. Решение было принято на фоне скандала, связанного с его любовницей, главой Megaspeed Элис Хуанг.

Американская разведка подозревает китайскую предпринимательницу в шпионаже для КНР. Хуанг признал факт супружеской измены. В свою очередь, МИД Китая назвал эти обвинения безосновательными.