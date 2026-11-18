Путин рассказал о низком уровне госдолга РФ. Фото: REUTERS.

Государственный долг Российской Федерации является одним из самых низких в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления в деловом саммите форума АТЭС с Шэньчжэне. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит 18-19 ноября, прямую трансляцию сайт KP.RU ведёт здесь.

По словам Путина, российский госдолг находится в пределах 17%.

Российский лидер отметил, что за последние три года ВВП России вырос больше чем на 10%. Он подчеркнул, что РФ стала мировым рекордсменом по числу введенных против нее санкций и достойно выдерживает это испытание.

Также Путин заявил, что страна может сохранить самобытность только путем обеспечения суверенитета и указал, что бывшие гегемоны неадекватно принимают формирование системы мироустройства.

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