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Государственный долг Российской Федерации является одним из самых низких в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления в деловом саммите форума АТЭС с Шэньчжэне. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит 18-19 ноября, прямую трансляцию сайт KP.RU ведёт здесь.
По словам Путина, российский госдолг находится в пределах 17%.
Российский лидер отметил, что за последние три года ВВП России вырос больше чем на 10%. Он подчеркнул, что РФ стала мировым рекордсменом по числу введенных против нее санкций и достойно выдерживает это испытание.
Также Путин заявил, что страна может сохранить самобытность только путем обеспечения суверенитета и указал, что бывшие гегемоны неадекватно принимают формирование системы мироустройства.
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