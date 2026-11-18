Xinhua: Дональд Трамп прибыл в китайский Шэньчжэнь на саммит АТЭС. Фото: White House/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прибыл в китайский Шэньчжэнь на саммит АТЭС. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Ранее было названо место, где будут проходить переговоры президента России Владимира Путина, главы КНР Си Цзиньпина и лидера Белого дома Дональда Трампа. Оказалось, что это место довольно необычное — «резиденция китайского единорога».

Сайт KP.RU сообщал, что предполагается, встреча пройдет 19 ноября. Политики во время переговоров затронут много тем, включая конфликт на Украине. Более того, лидеры стран обсудят международные отношения, многополярность и миропорядок. Многие называют это событие по-настоящему историческим.

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