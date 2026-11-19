Фото: Xing Guangli/Global Look Press

ВВП Российской Федерации в реальном выражении вырос более чем на 10% за последние три года. Об этом заявил президент России Владимир Путин во второй день саммита АТЭС в Китае.

Ранее сообщалось, что российский лидер начал второй рабочий день в китайском Шэньчжэне. Он принимает участие в пленарном заседании лидеров форума экономик "Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества".

Выступление Владимира Путина на АТЭС 19 ноября

Накануне президент России Владимир Путин указал на снижение уровня жизни в странах Евросоюза. По его словам, на это значительно повлияла политическая позиция ЕС. При этом экономика России растет, несмотря на многочисленные санкции.

Вместе с тем, российский лидер добавил в выступлении перед Деловым советом АТЭС, что Россия уверенно занимает место среди ведущих экономик планеты.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция