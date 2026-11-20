Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе с рабочим визитом после завершения двухдневной поездки в Китай. Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе с рабочим визитом после завершения двухдневной поездки в Китай. Самолет Ил-96 российского лидера приземлился в международном аэропорту столицы Таджикистана.

Приглашение посетить республику Путину направил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В ходе визита главы государств планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.

KP.RU сообщал, что Рахмон лично встретил российского президента у трапа самолета. Лидеры пожали друг другу руки, обнялись и коротко пообщались, после чего кортеж Путина направился из аэропорта в город. Главной темой предстоящих переговоров названо дальнейшее укрепление стратегического партнерства и сотрудничества между Москвой и Душанбе.

Незадолго до этой поездки, 11 ноября, Путин и Рахмон уже встречались в Кремле после саммита ОДКБ, писал KP.RU. В числе обсуждавшихся вопросов были трудовая миграция, искусственный интеллект и кибербезопасность. Российский лидер назвал отношения двух стран стратегически важными и отметил развитие сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах. Рахмон, в свою очередь, сообщил о росте товарооборота и прогрессе в области безопасности.

В начале октября президенты также провели телефонный разговор. Как сообщал KP.RU, тогда Путин и Рахмон подчеркнули высокий уровень стратегического партнерства и союзничества России и Таджикистана. Оба лидера выразили удовлетворение текущим состоянием сотрудничества и подтвердили готовность к его дальнейшему укреплению.

Еще одна двусторонняя встреча состоялась в ноябре 2025 года на полях саммита ОДКБ в Бишкеке. Тогда Рахмон заявил, что отношения двух государств развиваются, а нерешенных вопросов между ними нет. Президент Таджикистана также принял приглашение Путина встретиться в Санкт-Петербурге, сообщает KP.RU.

Ранее KP.RU также разбирал итоги встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Китае. В материале рассказывалось о заявлениях трех лидеров, темах их переговоров и возможном влиянии договоренностей на процесс урегулирования конфликта на Украине. Отдельное внимание уделялось вопросам ядерной безопасности, энергетического сотрудничества и реформирования ООН.